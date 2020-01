Domani il conferimento per l'autopsia sulla donna uccisa dal marito

Sarà conferito domattina, lunedì, l’incarico per l’autopsia sul corpo di Giovanna De Pasquale, la giovane mamma di Ostuni, in provincia di Brindisi, deceduta a causa del colpo accidentale di pistola, esploso dal marito durante una cena, lo scorso 9 gennaio. Il pubblico ministero titolare del fascicolo, Giovanni Marino, disporrà l’esame – potrebbe essere svolto nella stessa giornata di oggi - per acquisire nuovi elementi finalizzati a completare le fasi di ricostruzione del tragico incidente domestico.



Dagli elementi acquisiti da parte dei detective la tranquilla serata tra amici si stava svolgendo in clima sereno e conviviale. Tra una portata e l'altra Franco Semerano, come è più conosciuto in città, mentre si parlava di armi a tavola, anche per il clima confidenziale a cena, si sarebbe indirizzato nella sua stanza per prendere e mostrare agli amici la pistola calibro 9 corto, che poi è stato accertato era denunciata e detenuta legalmente dall'uomo.