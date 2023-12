Ancora uno schianto sulla statale killer, tre feriti

Tragedia della strada sfiorata questo pomeriggio sulla strada statale 100, nel tratto che ricade nella provincia di Taranto. Il conducente di una vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro il guard rail. Tre le persone che sono rimaste ferite in maniera non grave nell'incidente stradale. Fortunatamente in quel momento dalla direzione opposta non provenivano altre macchine. Lunedì sera sulla stessa statale 100, a pochi chilometri di distanza, si era verificato lo spaventoso scontro frontale nel quale avevano perso la vita quattro persone, tra loro tre militari dell'esercito.

Lo schianto

L'incidente di questo pomeriggio si è verificato sulla statale che collega Taranto a Bari all'altezza del chilometro 61.

Gli appelli

Stando alle prime informazioni, intorno alle 15, per ragioni da chiarire, il conducente di una station wagon ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato e si è schiatato contro le barriere di protezione. I tre feriti che sono state subito soccorse.

Dopo la tragedia di lunedì sera sono stati moltissimi gli appelli giunti da più parti per sollecitare interventi per mettere in sicurezza i 22 chilometri del tratto tarantino della statale 100. Un tratto che purtroppo spesso è stato teatro di sinistri stradali con bilanci drammatici.