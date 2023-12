Incidente a Santa Rosa, con l'auto finisce su una vettura parcheggiata

Incidente stradale in zona Santa Rosa a Lecce: auto finisce su una vettura parcheggiata. E' ancora da comprendere la dinamica dell'incidente che nel pomeriggio, intorno alle 17.30, si è verificato in via Isonzo, nei pressi del civico 9.

La conducente di un'auto, una 77enne alla guida di una Mercedes, pare abbia perso il controllo e si schiantata contro una vettura, una Hyundai, restando in bilico sulla vettura parcheggiata. Per recuperare l'auto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che con una gru hanno recuperato la vettura. Per fortuna non si sono registrati feriti, per la donna alla guida della Mercedes solo grande paura.