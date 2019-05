Tragedia in aeroporto: si sente male e muore nel parcheggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo volo sarebbe partito per Ginevra di lì a poco ma lei ha accusato un malore ed è morta prima di entrare in aeroporto. Tragedia ieri sera nel parcheggio dello scalo di Brindisi, dove una donna di Calimera è stata stroncata da un infarto. La tragedia intorno alle 20 di ieri, quando la 63enne, una donna di Calimera, ha accusato un malore in una delle aree sosta gestita dalle società di autonoleggio.Immediati i soccorsi dei passanti e, subito dopo, del personale sanitario dell'aeroporto ma ogni tentativo di rianimarla si è purtroppo dimostrato vano e la donna è morta sul posto.