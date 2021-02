“Ambiente svenduto”, la parola all'accusa: in aula i Riva, ex amministratori dell'Ilva

Sei giorni di requisitoria, con gli interventi di quattro pubblici ministeri. E poi le richieste per le 44 persone e le tre società alla sbarra. Prende il via questa mattina, inizio fissato alle 9,30 nell'aula appositamente attrezzata nella scuola di addestramento della Marina a San Vito, l'intervento dei rappresentanti della pubblica accusa al processo ambiente svenduto. Primo passo della discussione finale che spianerà la strada alla sentenza di primo grado del gigantesco caso giudiziario, che ha portato in aula l'inquinamento di Taranto prodotto dall'oramai ex Ilva, la grande fabbrica dell'acciaio, accomodata sin dagli anni sessanta a pochi metri dal centro abitato della città.

Sott'accusa la gestione privata del siderurgico con al timone la famiglia Riva, subentrata a metà degli anni 90 alla gestione pubblica delle partecipazioni statali. Questa mattina sarà il pubblico ministero Mariano Buccoliero ad aprire la lunga ricostruzione delle contestazioni, spalmate in più di trenta capi di imputazione. Al suo fianco, dinanzi ai giudici della Corte d'Assise, presieduta dal giudice Stefania D'Errico, a latere il giudice Fulvia Misserini, prenderanno posto il procuratore aggiunto Maurizio Carbone, attuale numero uno della procura jonica, e i pm Remo Epifani, Giovanna Cannarile e Raffaele Graziano. La requisitoria scatterà a quasi quattro anni dal decreto che dispose il giudizio, spedendo in Corte di Assise sostanzialmente, la storia recente del rapporto tra grande industria e Taranto.



Nel mirino i vertici della gestione Riva. Dopo la morte del patron Emilio, a giudizio sono ancora i figli Nicola e Fabio. Ma anche lo stato maggiore, ufficiale e non, dell'industria di quegli anni in cui, seguendo la contestazione principale, a Taranto si sarebbe realizzato un disastro ambientale, con effetti drammatici sulla salute dei tarantini. Con lo scopo di prediligere il mero profitto e trascurare le cautele e le migliori tecnologie che avrebbero potuto lenire l'impatto sulla città del colosso dell'acciaio e di conseguenza abbattere le ripercussioni sulla salute dei tarantini. Un'accusa gravissima che pende sugli uomini forti del gruppo e sulle tre società.



Nella requisitoria, però, i pm tireranno le somme anche su quanto emerso, nei quattro anni di dibattimento, sulle posizioni dei politici chiamati in causa a vario titolo. In linea verticale, quindi, saranno esaminate le accuse nei confronti dell'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, dell'ex presidente della Provincia Giovanni Florido, e dell'ex sindaco Ippazio Stefàno. Tutti e tre, va detto, da sempre e anche nel procedimento, hanno escluso con fermezza di aver prestato il fianco alle manovre degli uomini della grande fabbrica. Tra i tanti episodi che saranno snocciolati dai pm nelle sei udienze della requisitoria, anche due gravi incidenti sul lavoro che provocarono la morte di due operai, ma anche il comportamento dei vertici dello stabilimento successivo al sequestro dei grandi impianti dell'area a caldo, per i quali venne consentita la facoltà d'uso solo per gli interventi finalizzati al loro risanamento e all'abbattimento delle emissioni inquinanti e nocive per i tarantini.

Un quadro pesantissimo che, solo al termine degli interventi dei pubblici ministeri, verrà rapportato alle singole posizioni con le conseguenti richieste di condanna, attese per la prossima settimana.

