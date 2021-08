Puglia, i bolidi d'epoca sfilano nelle terre del Primitivo

Vino e motori protagonisti a settembre in Puglia dove le zone del Primitivo saranno attraversate dalle auto d'epoca in un percorso a tappe dedicato agli amanti del vintage automobilistico e agli enoamatori: si chiama «Destinazione Primitivo - Porsche Only», l'evento in programma a Manduria, in provincia di Taranto, dal 3 al 5 settembre 2021, presentato questa mattina dall'assessore regionale, Donato Pentassuglia.

Da Bari a Manduria

Per l'occasione una piccola delegazione delle auto d'epoca che parteciperà al raduno si è data appuntamento sul lungomare barese vicino alla sede dell'assessorato Agricoltura. Si tratta della terza edizione del raduno di auto storiche organizzato da Luftgekuhlte Gruppe, associazione sportiva dilettantistica impegnata, tra le altre cose, nella promozione del territorio, dell'enoturismo e del turismo culturale, con il patrocinio della Regione Puglia. «Ringrazio gli organizzatori - ha dichiarato l'assessore Donato Pentassuglia - e tutti coloro che hanno lavorato per dare vita a un evento che riesce a unire turismo, paesaggio, agroalimentare, storia, cultura, partendo da un settore di nicchia, quello dell'automobilismo d'epoca, che può essere un ottimo pretesto per valorizzare e promuovere le nostre eccellenze. Arte motoristica, quindi, e arte enoica di qualità insieme in un particolare connubio che rappresenta un'azione lungimirante di enoturismo. La Puglia si è dotata di uno strumento normativo importante, ovvero la legge sull'enoturismo, che oggi, d'intesa con i produttori e le associazioni, stiamo modificando perché risponda pienamente alle esigenze e ai bisogni di un comparto produttivo strategico per la nostra regione».