Ci siamo quasi. Comincia a prendere forma il progetto per la riqualificazione del Ponte girevole. Dopo 66 anni dall’inaugurazione del secondo Ponte Girevole (quello attuale), dedicato a S. Francesco di Paola, la Marina Militare ha infatti avviato l’iter per la costruzione di una nuova e tecnologicamente più avanzata struttura di collegamento tra l’isola antica e la città nuova.

L'incarico

Per il Ponte Girevole, quindi, si scriverà una nuova ed emozionante pagina di storia, che al pari delle precedenti, promuoverà il progresso economico e sociale della Città Dei Due Mari. La Marina Militare, infatti, ha incaricato uno dei più prestigiosi progettisti di strutture in acciaio non convenzionali, il prof. Massimo Majowiecki, per la redazione del progetto del nuovo ponte che, a seguito di un articolato approfondimento tecnico-progettuale, sarà totalmente ricostruito. Secondo le previsioni, il completamento della fase progettuale è atteso per primi mesi del 2025 mentre i lavori verranno avviati nel 2026.

«Si tratta di un progetto all’avanguardia che prevede una struttura completamente nuova ad elevatissima resistenza in grado sopportare gli odierni carichi del traffico, nonché caratteristiche tali da consentire una grande resistenza alla corrosione da parte dell’ambiente marino. Tra le varie ipotesi progettuali vagliate, questa risulta essere quella che permetterà di ridurre al minimo i possibili disagi che potranno sorgere nella fase si sostituzione dell’intera struttura. Una volta operante, meccanismi e l’automazione saranno ottimizzati consentendo di interrompere il traffico urbano per pochissimi minuti nell’occasione del passaggio delle grandi Unità Navali dal canale navigabile. Il ponte sarà anche dotato di piste ciclabili, passaggi pedonali separati con barriere dal traffico automobilistico e con la capacità di sostenere i mezzi della istituenda Brt», le parole del Comandante Interregionale Marittimo Sud, ammiraglio di divisione Flavio Biaggi.

La soluzione di un nuovo e moderno ponte comporterà notevoli vantaggi in termini di ridotti disagi, limitazioni al traffico e di miglioramenti nella funzionalità dell’opera e consentirà inoltre tangibili benefici sia in termini di straordinaria che di ordinaria manutenzione.

«La decisione della Marina di realizzare un nuovo Ponte Girevole sul canale navigabile, condivisa da questa amministrazione comunale, è in linea con il piano di sviluppo territoriale comunale già avviato. Il nuovo ponte si integrerà con la riqualificazione del centro storico, i lavori di realizzazione delle piste ciclabili e delle linee BRT, valorizzando il patrimonio socio-culturale e naturalistico della città» ha detto il sindaco Rinaldo Melucci.