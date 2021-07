Spara con la pistola il rivale in amore. Arrestato un 39enne di Taranto

Tenta di uccidere, a colpi di pistola, il suo rivale in amore. Così un 39enne originario di Taranto è finito in manette a Ravenna.

I fatti

Un 39enne originario di Taranto ma domiciliato a Ravenna, Carmine De Santis, è stato arrestato mercoledì pomeriggio dalla polizia con l'accusa di avere tentato di uccidere a colpi di pistola nella città romagnola un uomo che, secondo gli inquirenti, considerava suo rivale in amore. Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 14 nel giardino di un capanno della pialassa Piomboni, alle porte di Ravenna: è lì che la vittima stava prendendo il sole quando qualcuno ha iniziato a sparargli senza per fortuna centrarlo.

Le Volanti hanno rintracciato poco tempo dopo il sospettato nei pressi di un altro capanno e lo hanno bloccato dopo un tentativo di fuga in acqua: la pistola, detenuta illegalmente, non è stata ancora ritrovata. Dalle verifiche condotte dalla squadra Mobile e coordinate dal Pm di turno Angela Scorza, è emerso che il 39enne è evaso dai domiciliari dove si trovava per pregresse vicende giudiziarie. Il Gip Corrado Schiaretti ieri mattina ne ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.