Parcheggi​, strisce blu e passi carrabili, cambia tutto: arriva la stretta del Comune

In previsione di una più organica revisione del contratto della sosta, in scadenza il prossimo 30 giugno, l’amministrazione di Taranto ha approvato in giunta un atto di indirizzo che apporterà alcune modifiche al servizio gestito da Kyma Mobilità.

Si tratta di un provvedimento che recepisce soprattutto le istanze dei commercianti cittadini, rappresentati in particolare da Confcommercio, intervenendo anche su alcune questioni sorte in questi mesi.

La novità più importante, infatti, è che viene rimandata l’attivazione delle “strisce blu” in viale del Tramonto. Come concordato con i commercianti, invece, vengono sospesi gli abbonamenti agevolati a 25 euro.

Passi carrabili

La Polizia Locale ha inoltre avviato un’organica ricognizione sui passi carrabili presenti nel territorio comunale, finalizzata a rintracciare utenti morosi o autorizzazioni scadute. La “stretta” riguarderà circa 1500 passi carrabili, per verificare che tutti conservino i requisiti necessari per il loro mantenimento.

La procedura inizierà con la verifica degli utenti morosi, prevedendo dopo gli opportuni approfondimenti anche la revoca delle autorizzazioni e la rimozione dei cartelli, di seguito si passerà ad accertare e sanzionare tutti coloro che detengono un’autorizzazione ormai scaduta (è utile ricordare che le autorizzazioni hanno una validità di di 29 anni). Per tutti è previsto l’obbligo del ripristino delle condizioni preesistenti, anche con esecuzione in danno.