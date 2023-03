Pugno duro dell'amministrazione contro le aggressioni: body cam agli ausiliari del traffico

Nuovi strumenti di sicurezza a disposizione degli ausiliari del traffico di Noicattaro, tra queste anche alcune microcamere che potranno essere indossate dagli ausiliari per evitare aggressioni o individuare i responsabili di violenza, anche a danno degli stessi agenti come capitato tempo addietro: «Qualche mese fa - spiega il sindaco Raimondo Innamorato - ho comunicato il triste episodio dell’aggressione avvenuta a danno di un ausiliare del traffico intento a svolgere il suo lavoro. Il caso - prosegue il primo cittadino nojano- è stato prontamente rappresentato alle autorità competenti dalla polizia locale, e spero davvero che il responsabile venga punito per quanto avvenuto».

L'aggressione per "colpa" della multa

L'episodio a cui fa riferimento il sindaco avvenne la sera del 23 dicembre: a causare l’aggressione ad un ausiliario del traffico, una multa che avrebbe elevato per il mancato pagamento della sosta sulle strisce blu. L’uomo rimase ferito e per lui erano state necessarie le cure mediche.



Nonostante sia trascorso qualche mese, l’autore non è stato ancora individuato, ed anche per questa ragione si passa al contrattacco, anche in virtù del fatto che gli episodi di violenza diventano, in generale, diventano sempre più frequenti: «Come amministrazione comunale – aggiunge Raimondo Innamorato - non potevamo rimanere indifferenti e non potevamo lasciare soli i due ragazzi che, voglio ricordarlo, collaborano per garantire il “riciclo” dei posti auto alle attività commerciali del paese. Per questo, in accordo con il comandante della polizia locale, il dottor Gregorio Filograno, abbiamo deciso di supportare la loro attività, e renderla più sicura- spiega Raimondo Innamorato- con la presenza di un agente di polizia locale per turno. Inoltre, la ditta che gestisce la sosta doterà i due operatori di telecamere body cam, ovvero- spiega il primo cittadino nojano- microcamere nascoste che permetteranno di registrare immagini, sorvegliare gli ambienti e identificare i responsabili di eventuali violenze verbali e fisiche, nonché violazioni del codice della strada». Un deterrente contro ogni forma di violenza, ma anche un modo attraverso il quale c’è la volontà di garantire una più ampia protezione e maggiore sicurezza a chi svolge un «lavoro onesto in favore della collettività».



Il messaggio finale di Innamorato è chiaro: «Non possiamo tollerare atti intimidatori e violenza di ogni genere. Saremo sempre dalla parte della legalità - tuona in sindaco - e dimostreremo sempre il nostro supporto a chi collabora per rendere più civile la nostra comunità». Da ricordare, oltre alle body cam, che l’amministrazione comunale ha predisposto anche una sede distaccata del comando di polizia locale all’interno del parco comunale, ormai prossimo all’ultimazione dei lavori.

