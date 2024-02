Trenitalia nuove regole: da marzo solo due bagagli a persona sulle Frecce, bici e sci nella sacca. Multe per chi non si adegua: cosa cambia

Stretta sui bagagli: Trenitalia introduce - a partire dal 1 marzo 2024 - il nuovo regolamento che prevede che non si potranno portare più di due bagagli (gratis) per passeggero a bordo dei treni Frecce. Non solo: bici e monopattini elettrici dovranno essere inseriti in una sacca. Multe fino a 50 euro per chi non si adegua alle nuove regole. Ecco cosa cambia.

Due bagagli per passeggero: le misure

I treni come gli aerei. Trenitalia rivoluziona i viaggi in treno e così come la Francia, che proprio nelle scorse settimane ha introdotto le restrizioni a bordo dei suoi TGV INOUI (treni ad alta velocità), chi viaggia a bordo delle Frecce - Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca – potrà portare gratis due bagagli. Valigie che - come per gli aerei - dovranno rispettare determinate dimensioni che tuttavia variano tra prima e seconda classe e in base al posto acquistato. Esempio: per chi viaggia in seconda classe (Standard o Premium) la somma delle dimensioni totali dei due bagagli non potrà superare i 161 cm, ruote e manici compresi.

L'etichetta con nome e cognome

Per chi viaggia in prima classe (Business o Executive) il limite o è di 183 cm.

Così come per i bagagli da imbarcare in aereo, ogni bagaglio - che potrà essere colocato solo negli spazi appositi - dovrà essere corredato da una etichetta con tutti i riferimenti del proprietario.

Biciclette, monopattini e strumenti musicali

Cambiano anche le regole per il trasporto di biciclette (di ogni tipologia), monopattini, sci, passeggini e strumenti musicali a bordo dei treni.

Sci, passeggini e strumenti musicali: potranno essere aggiunti ai due bagagli ma non dovranno superare i 200 cm (lunghezza più larghezza più profondità).

Biciclette e monopattini: dovranno essere riposti in una sacca non più grande di di 80x110x45 cm.

Le multe

Chi non dovesse adeguarsi alle nuove regole - durante il controllo in treno - sarà passibile di multa di 50 euro. E, come se non bastasse, sarà costretto a scaricare i bagagli alla prima fermata disponibile.