Tassi di interesse verso il calo, corsa a prestiti e mutui (anche con la surroga) che stanno scendendo. La guida

Si sta per avvicinare la stagione del taglio dei tassi di interesse. Che sia fine primavera o inizio estate, a meno di nuovi shock inflattivi improvvisi, Fed e Bce ridurranno il costo del denaro e questo determinerà molte novità. Non solo si abbasserà il costo di prestiti e mutui (e sta già calando in previsione, con un boom di surroghe), ma cambierà anche lo scenario dei rendimenti dei conti corrente. Negli ultimi mesi si è visto un crescere delle offerte remunerative, ma questo trend ha seguito proprio l'aumento dei tassi, con i corrispondenti guadagni per le banche. Ora lo scenario potrebbe cambiare, quindi potrebbero essere gli ultimi mesi per approfittare di offerte molto vantaggiose.