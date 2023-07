Abusò del figlio disabile dei vicini: condannato a sei anni di carcere

Sei anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale. Questa la condanna inflitta ieri mattina dal Tribunale, presieduto dal giudice Filippo Di Todaro, ad un uomo di 57 anni di Palagiano finito sotto processo per gli abusi che avrebbe inflitto al figlio 15enne di alcuni vicini, peraltro affetto da un deficit cognitivo. Ieri mattina il processo ha vissuto le battute finali con la richiesta di condanna formulata dal pm Francesco Sansobrino e accolta in pieno dal Tribunale.

Il processo

L’imputato era accusato di aver attirato nella sua abitazione la giovane vittima approfittando dei limiti del ragazzo. Dopo averlo convinto a seguirlo nel suo appartamento si sarebbe abbandonato a pratiche sessuali.

La vicenda, che risale a novembre dello scorso anno, venne fuori dopo alcuni episodi dello stesso tenore, perché la vittima si decise a raccontare ai genitori il comportamento di quell’uomo che abitava nella loro stessa palazzina, situata in una cittadina della provincia jonica. Subito, quindi, partì la denuncia e l’anziano venne incriminato per violenza sessuale. Ieri mattina, come si diceva, il processo è giunto in aula per le battute conclusive.

Il pubblico ministero Sansobrino ha ricostruito la vicenda e gli elementi alla base delle gravi contestazioni, concludendo con la richiesta di condanna dell’imputato a sei anni di reclusione.

Richiesta alla quale si è associato anche il legale di parte civile, l’avvocato Domenico Bavaro, che in giudizio ha rappresentato i genitori della giovane vittima. Dopo la camera di consiglio, quindi, il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità del 57enne e gli ha inflitto sei anni e due mesi di reclusione, oltre all’obbligo di risarcire la parte civile. Risarcimento che sarà quantificato in separata sede.