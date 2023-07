Violenza sessuale ai danni di una turista francese in vacanza a Lecce: arrestato un 38enne

In mattinata, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino, originario del Gambia, di 38 anni, ritenuto l’autore della violenza sessuale commessa ai danni di una cittadina francese, in vacanza a Lecce.

Lo scorso 8 giugno, mentre la giovane turista percorreva via Cairoli, in pieno centro storico, sarebbe stata avvicinata dal suo aggressore che le avrebbe proposto di acquistare alcuni monili. Al rifiuto, secondo l’ipotesi accusatoria, il giovane l’avrebbe bloccata e le avrebbe palpeggiato il seno. Le urla della turista e l’intervento di due ragazze leccesi hanno messo in fuga l'arrestato. Nello stesso giorno la giovane francese si è recata in Questura per la denuncia.

Le immediate indagini, svolte dalla sezione specializzata della Squadra mobile che si occupa dei cosiddetti reati di “Codice Rosso”, sviluppate attraverso l’acquisizione delle immagini delle telecamere cittadine e con il prezioso contributo fornito dalle circostanziate testimonianze rese dalla vittima, e soprattutto dalle giovani testimoni leccesi escusse nei giorni successivi, hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto autore del reato.

L'arresto

Il soggetto è stato rintracciato a Gallipoli, dagli operatori della Sezione Volanti di quel Commissariato, durante un controllo. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Lecce a disposizione della magistratura, che dovrà adesso valutare le responsabilità dell’indagato.