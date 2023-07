Il ministro Nordio manda il commissario all'Ordine degli avvocati di Taranto

Tanto tuonò che piovve. Come è previsto, è arrivato il decreto di scioglimento del consiglio dell’ Ordine degli avvocati di Taranto, da parte del ministro Carlo Nordio che ha nominato commissario l'avvocato Vincenzo Logrieco. Il commissario avrà ora 60 giorni per indire le nuove elezioni.

Lo scontro

L'Ordine era nell’occhio del ciclone sin dalle prima battute della campagna elettorale per l’ultimo rinnovo delle cariche. Una tempesta con una serie di presunte inadempienze da parte dell’ Ordine che ritardava l’indizione di nuove elezioni, avendo lo stesso Dipartimento per gli affari di giustizia annullato i verbali della commissione elettorale. Tutto è partito dall’esclusione, per presunta incandidabilità, di alcuni candidati della lista concorrente a quella del presidente eletto Giovanni Gigliola (nella foto). Da questo era partito il ricorso poi accolto dal Consiglio nazionale. Si era quindi arrivati all’annullamento delle elezioni che il Consiglio dell’ Ordine le aveva programmate per il 15 e 16 novembre. Troppo tardi per i ricorrenti che avevano così chiesto il commissariamento, ora accordato.