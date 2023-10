Truffe per finti incidenti stradali: in carcere anche due avvocati

Ci sono anche due avvocati tra i destinatari delle quattro ordinanze cautelari in carcere eseguite dalla Polizia di Stato di Foggia in materia di raggiri e truffe su incidenti stradali. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale del capoluogo dauno, su richiesta della Procura della Repubblica. I reati contestati sono falsità materiale ed ideologica, false attestazioni a pubblico ufficiale, fabbricazione di documenti falsi e false testimonianze; contestualmente, a carico di un quinto uomo è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e svolta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura, è stata avviata a seguito della segnalazione di un pubblico ufficiale.

La dinamica

È stata così ricostruita la dinamica degli eventi e raccolte prove a carico dei quattro.

In particolare, i due avvocati avrebbero assoldato altri tre uomini convincendoli, dietro retribuzione, a rendere false dichiarazioni al pubblico ufficiale in merito alla loro identità e ad incidenti stradali mai avvenuti, permettendo così agli stessi di ricevere sui propri conti correnti cospicui risarcimenti liquidati da Giudici di Pace per sinistri stradali inesistenti. I tre testimoni assoldati dai professionisti si presentavano con false identità e documenti truffaldini, per suffragare quanto da loro affermato. Contestualmente all'esecuzione delle misure cautelari, sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari a carico delle persone coinvolte, estese anche ai supporti informatici in loro possesso, nel corso delle quali sono stati rinvenuti ulteriori indizi. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.