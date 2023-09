Droga in auto per incastrare l'amante: il pm chiede 4 anni per l'avvocato Filograno

La Procura di Bari ha chiesto la condanna a 4 anni di reclusione nei confronti di Gaetano Filograno e il rinvio a giudizio per Nicola Loprieno, avvocati (Loprieno è anche consigliere comunale di maggioranza) accusati in concorso di detenzione e spaccio di stupefacenti.

L'udienza preliminare è in corso: Filograno ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, Loprieno procede in ordinario.

Le accuse

Per i pm Claudio Pinto e Savina Toscani, i due avrebbero fatto in modo che l'amante (e attuale compagno) della ex moglie di Filograno, un imprenditore della provincia di Bari, venisse trovato in possesso di droga nel corso di un controllo della Guardia di Finanza nel 2014.

Nella vicenda è coinvolto anche l'ex finanziere Enzo Cipolla, che coordinò la perquisizione e poi, nel 2016, chiese all'imprenditore 15mila euro per fornire un elenco di domande che il difensore dell'imprenditore avrebbe potuto fargli nel processo - in quella vicenda il militare fu ascoltato come testimone - in modo da smontare l'accusa di spaccio. L'accusa nei suoi confronti è di tentata corruzione in atti giudiziari, la Procura ne ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi di reclusione. L'udienza davanti alla gup Antonella Cafagna è ancora in corso.

Il rinvio

La giudice Cafagna ha rinviato al 2 ottobre la decisione sul procedimento che vede coinvolti gli avvocati Filograno e Loprieno. Nell'udienza di lunedì prossimo si terrà anche la discussione dell'avvocato Guido Ceci, difensore di Filograno. In quella di oggi, oltre alla discussione dei difensori delle altre parti coinvolte, c'è stata la deposizione dell'ex finanziere Enzo Cipolla, accusato di tentata corruzione in atti giudiziari e difeso dall'avvocato Salvatore Campanelli: in aula ha detto di aver chiesto i 15mila euro all'imprenditore allora sotto processo per spaccio di stupefacenti (l'attuale compagno dell'ex moglie di Filograno) «in modo scherzoso» e ha ricordato come in quel periodo (i fatti a lui contestati risalgono al 2016) vivesse un difficile momento personale.

Nei suoi confronti la Procura ha chiesto la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione (non un anno e sei mesi come si era appreso in un primo momento).