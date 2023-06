​Omicidio Nardelli, sospeso il bar dove è stato pianificato l'agguato: la titolare è la cognata della vittima

La Polizia ha disposto la sospensione per 30 giorni dell'attività commerciale di un bar del quartiere Montegranaro di Taranto in cui sarebbe stato pianificato l'omicidio di Cosimo Nardelli, detto Mimmo, il 61enne pregiudicato ucciso sotto casa con due colpi di pistola all'addome, la sera del 26 maggio in via Cugini.

Titolare del bar è la moglie di Tiziano Nardelli, tra le persone finite in carcere, indicato, insieme a Paolo Vuto, di essere il mandante dell'agguato per contrasti legati alla gestione di un'azienda agricola.

L'indagine

Dalle risultanze dell'indagine, sarebbe emerso come in più occasioni l'esercizio commerciale sia stato utilizzato come punto d'incontro dove programmare l'omicidio da parte degli autori materiali e dei mandanti, ma anche, più in generale, come base operativa del presunto sodalizio criminale per l'organizzazione di attività illecite.

Il locale era assiduamente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia, quali spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, ricettazione, estorsione, violenza, truffa, minaccia, rapina, rissa, falsità materiale, favoreggiamento della prostituzione ed altro. Ritenendo che sussistano particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, il Questore di Taranto Massimo Gambino ha disposto l'emissione del provvedimento di sospensione, eseguito dalla Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa.