È morto Ludovico Vico, ex parlamentare e sindacalista di lungo corso

Ludovico Vico, ex parlamentare ed ex sindacalista tarantino di lungo corso, è deceduto all'età di 69 anni sconfitto da un male contro cui combatteva da tempo. I funerali si svolgeranno domani alle 16 a Manduria (sua città natale) nella Chiesa dei Passionisti.

È morto così Ludovico Vico, uomo politico e intellettuale di sinistra. Figura di rilievo prima del sindacato e poi del Partito comunista marxista leninista, ha ricoperto cariche dirigenziali nella Cgil e in tutti i passaggi dal vecchio Pci all’attuale Partito democratico con il quale è stato deputato della Repubblica.

Alle elezioni politiche del 2006 viene eletto alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Puglia, nelle liste de L'Ulivo. Viene riconfermato deputato alle successive elezioni politiche del 2008 tra le file del Partito Democratico. Ricandidato anche alle elezioni politiche del 2013, risulta il secondo dei non eletti nella circoscrizione Puglia.

Torna alla Camera dei Deputati il 18 marzo 2015, in seguito alle dimissioni dell'ex ministro Massimo Bray (che lo precedeva in lista) dalla carica di parlamentare. Come parlamentare è stato componente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e, poi, della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Una volta decaduto da parlamentare, anche nell'ultimo periodo seguiva le vicende joniche in particolare quelle legate ai trasporti. Tanti i commenti sulle pagine social per ricordarlo. “Un animo buono, colto e gentile”: così lo ha ricordato oggi alla Camera in apertura di seduta il deputato Pd, Emanuele Fiano.