Minaccia di sfondare la porta: 46enne arrestato per maltrattamenti e lesioni all'ex compagna

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia a Taranto e messo ai domiciliari perché accusato di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua ex compagna. La donna aveva chiesto l'intervento del 113 perché l'uomo voleva entrare a tutti i costi in casa sua.

Quando sono arrivati, gli agenti hanno trovato l'uomo che molto agitato, si aggirava nell'atrio del palazzo. Alla polizia ha raccontato che voleva andare a casa della ex compagna per recuperare alcune cose sue che aveva lasciato ma che la donna non l'aveva fatto entrare. Quest'ultima ha invece riferito che si era separata dall'uomo perchè da diversi anni l'ex compagno aveva cominciato ad assumere stupefacenti e a picchiarla, tanto da dover ricorrere alle cure dei medici e a temere per la sua incolumità tutte le volte che lui assumeva droghe.

I dettagli

A conferma del suo racconto, la donna ha mostrato ai poliziotti un referto medico del pronto soccorso dell'ospedale ss.

Annunziata ove si era recata la mattina precedente per lesioni causate dal suo ex durante una discussione. Proprio per paura, qualla mattina non aveva aperto la porta all'uomo che pretendeva di entrare in casa e che quindi aveva iniziato a colpire violentemente l'uscio, minacciando di sfondarlo.

In seguito ad un controllo i poliziotti hanno trovato indosso all'uomo qualche grammo di hascisc e verificato che l'auto su cui era arrivato a casa dell'ex compagna era senza assicurazione e revisione. Oltre che arrestato, è stato quindi anche sanzionato.