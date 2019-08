"Intitoliamo a Nadia Toffa un reparto dell'ospedale Ss. Annunziata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il legame tra Taranto e Nadia Toffa resta indissolubile anche dopo la morte della giornalista e conduttrice tv del programma Le Iene. E' infatti partita una petizione online sulla piattaforma Change.org che punta a intitolarle un reparto dell'ospedale SS.Annunziata a Taranto. L'appello è stato lanciato al governatore della Puglia Michele Emiliano ed ha come obiettivo l'intitolazione del reparto Oncoematologico pediatrico della struttura tarantina col suo nome, quel reparto per il quale la Toffa tanto si era impegnata. Nel testo della petizione si legge che la conduttrice "era cittadina onoraria di Taranto, su delibera del Consiglio comunale. Questo il riconoscimento che le era stato dato per le sue battaglie in difesa della salute dei tarantini, e dei bambini in particolare modo, salute costantemente minacciata dall'inquinamento del polo siderurgico". La petizione online ha già raccolto oltre 30mila firme.