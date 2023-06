Nadia Toffa, i genitori in visita ai bimbi dell'oncologico di Taranto per raccogliere fondi

La signora Margherita e il marito, genitori della iena Nadia Toffa, hanno visitato l'ospedale SS. Annunziata di Taranto, incontrando il direttore generale Vito Gregorio Colacicco e il dottor Valerio Cecinati, direttore del reparto di pediatria e oncoematologia pediatrica, intitolato proprio alla memoria dell'inviata in giacca e cravatta nera, morta prematuramente e che il 10 giugno avrebbe compiuto 44 anni. I genitori della "iena" sono stati accompagnati da Massimiliano Andreeta, giornalista di Piazzapulita, programma de La7 ed ex autore delle Iene, oltre che collega e amico di Nadia.

Cosa hanno detto i genitori

«La perdita di una figlia è disperazione ma tutto quello che possiamo fare e l’affetto che riceviamo ci dona pace e serenità.

Sapere che Nadia è ancora così amata anche qui a Taranto, che la sua energia può fare ancora tanto, dà un senso anche alla nostra vita - hanno dichiarato i genitori di Nadia Toffa - Con la Fondazione siamo pronti a supportare il reparto che Nadia ha contribuito a far nascere. Sono in contatto con il dottor Cecinati, ora stiamo aiutando altri ospedali, ma Taranto è e rimarrà sempre nel nostro cuore, perché era nel cuore di Nadia».

Il rapporto con la città di Taranto

La visita a Taranto e provincia è stata l'occasione per i genitori per promuovere la raccolta fondi per la Fondazione dedicata alla loro figlia, che nel corso della sua carriera ha visitato più volte Taranto per le sue inchieste e i suoi servizi, con uno sguardo attento ai bimbi più sfortunati. «Per me è stata una sorella maggiore, mi ha insegnato a trasformare le segnalazioni in servizi per la tv e in articoli che potessero interessare le persone e anche lasciare un segno nella loro vita», ha detto Andreetta.