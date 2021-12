Taranto, paziente oncologico si laurea: la tesi è sulla sua malattia

«Sicuramente in questa lotta abbiamo avuto delle sconfitte ma abbiamo avuto anche tante vittorie. Un ragazzo che era ricoverato da noi si è laureato come infermiere e ha fatto una tesi sulla sua malattia. Questa è stata una cosa molto bella». Valerio Cecinati, direttore dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto, ha raccontato questo aneddotto durante la presentazione della «Casa dei bambini di Simba», una Casa di accoglienza destinata alle famiglie dei bambini in cura nel nosocomio tarantino.

La Casa dei bambini di Simba

La «Casa dei Bambini di Simba» è una casa di accoglienza destinata a dare ospitalità, in maniera totalmente gratuita, a malati oncologici e familiari provenienti da località lontane dalla città, che necessitano di cure presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica «Nadia Toffa» dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto.

L'appartamento, messo a disposizione da un imprenditore con un basso canone di locazione, si trova in via Minniti 42 e dista solo un isolato dall'ospedale SS. Annunziata. Si tratta di una iniziativa dell'associazione Simba e dell'Asl con il sostegno della Marina militare e di privati. La casa è composta da una zona living, TV, libri, tablet, Pc e stampante; una spaziosa cucina completa di tutti gli elettrodomestici, stoviglie e balcone; due camere da letto con cabina armadio e armadi a muro; una stanzetta con letto da una piazza e mezza; due bagni; lavanderia con lavatrice, asciugatrice e ripostiglio.

Le stanze sono arredate e complete di lenzuola, coperte, biancheria per il bagno, termoautonomo, condizionamento e Wi-Fi. I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati in una conferenza stampa nell'auditorium del Padiglione Vinci dell'ospedale SS. Annunziata dalla presidente dell'Associazione Simba Deborah Cinquepalmi, dal direttore generale uscente dell'Asl Stefano Rossi, dal direttore dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Valerio Cecinati e dal comandante del Comando Marittimo Sud Salvatore Vitiello. Per accedere alla casa le famiglie dovranno farne richiesta alla responsabile che ne verificherà la disponibilità e le accoglierà in tempi brevissimi. Nel momento del primo accesso gli ambienti saranno sanificati, a carico dell'associazione Simba, nel rispetto della normativa anti Covid. I volontari si faranno carico di fornire tutte le informazioni utili per garantire il massimo confort alle famiglie. All'occorrenza sarà garantito un servizio navetta verso aeroporti e stazioni.