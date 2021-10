Taranto, ai bimbi dell'Oncologico la maglia originale firmata da Cristiano Ronaldo

Un dono particolarmente gradito consegnato al reparto di Pediatria e Oncoematologia pediatrica del nosocomio di Taranto: la redazione calciostyle.it, in collaborazione con blunote.it, ha donato ai piccoli pazienti la maglia ufficiale di Cristiano Ronaldo della stagione 2020-2021 con dedica ai bimbi di Taranto e autografata dallo stesso campione e dalla squadra della Juventus (il goleador è stato poi ceduto al Manchester United, ndr).

Un dono prezioso per ciò che il campione portoghese può rappresentare per i bambini e le bambine ricoverate. Esempio di forza e impegno, CR7 è uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi e, con le sue straordinarie giocate, fa sognare – o disperare – i tifosi e può essere fonte di ispirazione per i ragazzini e le ragazzine in cura presso il reparto pediatrico del Santissima Annunziata.

«Con questo pensiero che parte dal cuore è nostra intenzione rendere omaggio e allietare per quanto possibile le vite dei bambini meno fortunati, ricoverati nel reparto pediatrico-oncologico "Nadia Toffa" dell'ospedale di Taranto – hanno affermato i rappresentanti delle due redazioni – Vogliamo, inoltre, estendere i nostri più sentiti ringraziamenti alla struttura in questione per questa opportunità e per l'encomiabile lavoro quotidiano svolto e il conseguente servizio sanitario impeccabile».