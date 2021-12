Gabriele, ucciso a 17 anni da un melanoma, ispira un cortometraggio sulla malattia

Tutto cominciò, e purtroppo finì, per un piccolissimo neo sul polpaccio. Bastò un controllo specialistico per capire che quella macchiolina scura sulla pelle doveva essere immediatamente rimossa. Aveva appena 15 anni Gabriele Murgolo quando gli fu diagnosticato il melanoma che due anni dopo se lo sarebbe portato via. Era luglio di un anno fa. Tre mesi più tardi avrebbe compiuto la maggiore età. I sogni da realizzare, però, volarono in cielo...

