Nadia Toffa , mamma Margherita alla Vita in Diretta : «Prima di morire mi ha rivelato una cosa da pelle d'oca...». Oggi, mamma Margherita è stata ospite in collegamento di Lorella Cuccarini per ricordare la figlia Nadia Toffa, scomparsa lo scorso agosto, che oggi avrebbe compiuto 41 anni.

Leggi anche > Alba Parietti in lacrime a Io e Te: «Non ci credo che è morto, che oggi non mi telefonerà...»

«Era una spericolata - ricorda la mamma - già da piccolissima faceva ginnastica artistica acrobatica e sciava. Era buona, non si poteva mai parlare male di nessuno e tutelava la sua fragilità con la corazza che si era creata sul lavoro».

Poi il ricordo da brividi di mamma Margherita: «Poco prima di morire, Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale». E conclude: «Nadia la sento sempre qui. Non ho più paura di niente, sento il suo abbraccio ogni giorno».

Ultimo aggiornamento: 11 Giugno, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA