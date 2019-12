Nadia Toffa, reparto dell'ospedale intitolato alla “Iena” scomparsa. I genitori: «Continueremo ad aiutare i bambini di Taranto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolta oggi, presenti i genitori di Nadia Toffa , l'intitolazione alla conduttrice e giornalista scomparsa lo scorso agosto, del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto . La cerimonia si è svolta in mattinata nell’auditorium del padiglione Vinci, con gli emozionati papà Maurizio e mamma Margherita e il presidente della Regione, Michele Emiliano.«Sono molto emozionata – ha detto la madre – ma molto felice di essere qui con voi. Nadia amava Taranto, amava i bambini di Taranto, ha fatto di tutto per aiutarli e ci è riuscita. Lo faremo anche noi. Continueremo con la fondazione creata a suo nome a dare fondi a questo reparto di Oncoematologia pediatrica. Ringrazio tutti di cuore, vi voglio bene, mi sento meno sola accanto a voi perchè mi date tanto calore».Cittadina onoraria della città pugliese, Toffa aveva sposato la campagna di vendita delle magliette “IE JESCHE PACCE PE TE!” coniate da “Gli amici del Mini Bar” al rione Tamburi per la raccolta fondi finalizzata all’apertura e alla dotazione del reparto, in cui vengono curati i bambini colpiti da tumore.L'intitolazione del reparto arriva dopo una raccolta firme che, in poche ore, ha raggiunto 90mila adesioni. «Avete esaltato mia figlia – ha detto il padre di Nadia– e vi ringrazio. Era una ragazza splendida in tutti i sensi, che anche attraverso il suo lavoro si spendeva per gli altri, a favore dei più deboli. Siete stati tutti molto umani, nel senso di averle voluto un gran bene. Nadia ha riunito il sud con il nord e noi siamo orgogliosi di quello che ha fatto».