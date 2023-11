Incidente stradale sulla statale: un ferito grave. Scontro a poca distanza dal puno in cui sono morti i tre militari

Incidente stradale all'alba sulla statale 100. Scontro tra un camion e un furgone: grave l'autista del furgone. L'impatto è avvenuto verso le 5.15, a poca distanza dal luogo dell'incidente in cui ieri - 27 novembre - hanno perso la vita quattro uomini.

Questa volta lo scontro è avvenuto tra un camione un furgone in zona San Basilio, sulla Statale 100 nei pressi di Mottola. Per cause ancora tutte da verificare i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il conducente del furgone che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.