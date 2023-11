Brescia, incidente in auto per Balotelli: Suv distrutto

(LaPresse) Paura per Mario Balotelli, protagonista di un incidente con la sua auto giovedì sera a Brescia. Il calciatore, in forza ai turchi dell'Adana Demirspor ma al momento infortunato, è uscito di strada distruggendo il suo Suv. Illeso il giocatore che si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE