Incidente sulla provinciale, l'auto si ribalta e si riempie d'acqua: salvataggio in extremis

Una donna di 61 anni e un uomo di 75 di Taranto sono stati soccorsi e salvati dai vigili del fuoco a Bernalda, in provincia di Matera, dopo un incidente sulla strada provinciale 3.

La dinamica

Il veicolo è uscito di strada ed è finito in un dislivello stradale, utilizzato come canale della bonifica, ribaltandosi e finendo con il tettuccio al suolo. Nell'impatto è stata tranciata una tubazione idrica del Consorzio di bonifica. La situazione si è fatta rischiosa perché l'abitacolo si è riempito d'acqua. I soccorsi sono arrivati appena in tempo e le due persone sono state estratte e messe al sicuro dal pericolo di annegamento.

L'uomo e la donna sono stati poi portati con il 118 all'ospedale di Matera per gli accertamenti e le cure del caso, in condizioni che non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.