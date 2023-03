Furto alla cioccolateria Nuts del centro storico: ladri in fuga con 300 euro

Furto a Lecce, nella notte, ai danni della cioccolateria Nuts di via Libertini, in pieno centro storico e a due passi dal Duomo.

Il bottino

Per entrare, i malviventi avrebbero forzato una porta di legno e dopo il furto sarebbero fuggiti nei vicoli del centro storico. Il bottino dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 euro. Sull'accaduto indagano i poliziotti delle Volanti. Intervenuti anche i colleghi della Scientifica per rilevare le impronte. Al vaglio anche le immagini delle telecamere in tutta la zona.