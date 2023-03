Eccellenza pugliese, petardo in campo durante Ostuni-Novoli: due calciatori in ospedale

Ostuni-Novoli come il derby di Milano di qualche anno fa. Purtroppo non per lo spettacolo ma per il lancio in campo di un petardo (in quel caso era un fumogeno) che ha stordito due calciatori del Novoli. È successo nel corso della partita tra Ostuni e Novoli, valevole per il campionato di Eccellenza pugliese (girone B): sul 2-0 per i padroni di casa, dalla tribuna è partita una bomba carta, esplosa a pochissimi passi dalla panchina della squadra salentina. Due calciatori - che stavano effettuando gli esercizi di riscaldamento per entrare in campo - hanno lamentato, dopo lo scoppio, giramenti di testa e "fischi" continui nelle orecchie. Tanto che c'è stato bisogno dell'intervento del personale del 118, che ha portato entrambi i ragazzi (Capone e Falco) in ospedale, al Perrino di Brindisi. I due sono stati dimessi poco fa con una diagnosi, in un caso di otalgia e acufeni bilaterali (con vertigini da trauma da scoppio di petardo) e nell'altro caso con otalgia e acufene all'orecchio sinistro.

Domani la visita

Entrambi domattina dovranno sostenere una visita specialistica in ospedale, a Brindisi, per escludere ulteriori complicazioni. Per la cronaca la partita è finita 2-2, con il Novoli che nonostante l'accaduto è riuscito a pareggiare al decimo minuto di recupero (extralarge proprio per l'avvenimento).