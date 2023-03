Fiamme dai fornelli, e scoppia l'incendio in casa. In salvo il proprietario

Scoppiano le fiamme in cucina e il fuoco invade l’abitazione. L’incendio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, a Matino, in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via del Mare, non molto lontano dal campo sportivo comunale.

Le fiamme dai fornelli

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, il proprietario dell’abitazione, un uomo di nazionalità cinese titolare di un negozio di casalinghi in paese, aveva acceso la cucina e si era poi spostato in bagno. Per cause ancora in corso di accertamento, dal piano cottura è divampato un incendio che in pochi minuti si è propagato al mobilio e, da lì, al resto della stanza. Il giovane proprietario non ha riportato nessuna conseguenza proprio grazie al fatto che in quei minuti si era allontanato dalla cucina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’immobile. Il luogo dell’incendio è stato raggiunto anche dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano e della stazione di Matino.