Cingolani: “no” alla proroga per le prescrizioni sulla batteria 12 della cokeria di Taranto

Pochi giorni per completare l’adeguamento della batteria 12 dello stabilimento siderurgico di Taranto. Una corsa contro il tempo che appare inutile perché entro fine mesedifficilmente si potrà mettere a norma la più grande batteria per la produzione del coke della fabbrica jonica. E certamente dal 1° luglio l’attività della cokeria subirà un contraccolpo con lo stop imposto dal Governo per la scadenza non rispettata.

La decisione