Giorgia Meloni sull'ex Ilva: «Obiettivo grande acciaieria verde, recuperando le persone in cassa integrazione»

«Ci stiamo occupando delle grandi crisi di questa nazione che abbiamo ereditato: abbiamo affrontato l'emergenza della Lukoil, messa in sicurezza, ora di Ilva e l'obiettivo che ci diamo è farne una grande acciaieria verde, aumentando la produzione e recuperando le persone in cassa integrazione». Giorgia Meloni commenta per la prima volta, negli ultimi giorni di enorme caos, la situazione dell'ex Ilva di Taranto.

L'Abbate attacca Meloni

«Sull'ex Ilva con grande rammarico dobbiamo registrare che tutti i nostri sforzi, come Movimento 5 Stelle, vengono per ora vanificati da un governo che ha scelto di sposare una linea distruttiva con la reintroduzione dello scudo penale per chi inquina». All'attacco dei provvedimenti del governo, invece, la vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, Patty L'Abbate.