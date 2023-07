Il caldo colpisce: due anziani morti al mare e una donna salva per miracolo

Due vittime per il caldo al mare a distanza di poche ore. Una donna di 75 anni ha perso la vita a Ginosa Marina, in provincia di Taranto. Mentre nel Nord della Sardegna è morto un uomo di 82 anni, residente a Milano ma originario di Bari. In Salento, invece, una donna è stata salvata dopo un malore ed è stata poi ricoverata in ospedale.

Cosa è successo a Ginosa

Aveva 75 anni, è morta a Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, nella mattinata di oggi. Una donna, originaria della provincia di Bari, di Grumo Appula, è morta improvvisamente.

Non è servito il rapido intervento degli uomini del 118.

Sul posto anche i Carabinieri che hanno dovuto allontanare i tanti curiosi che avevano circondato la zona.

Cosa è successo in Sardegna

Aveva 82 anni e stava trascorrendo un periodo di vacanza sul litorale di San Teodoro, in Gallura, il turista morto questa mattina sulla spiaggia di Lu Impostu. L'uomo, milanese ma originario di Bari, è stato colto da un malore, probabilmente un arresto cardiaco, mentre si trovava sul bagnasciuga in compagnia di alcuni familiari in una delle giornate più calde nell'Isola. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso ma i medici non sono riusciti a rianimarlo.

Cosa è successo in Salento

Anziana salvata dall’annegamento in mare dal provvidenziale e tempestivo intervento di due bagnini. L’episodio si è registrato nei giorni scorsi sul litorale di Gallipoli. Una turista 82enne, arrivata in Salento da Milano, aveva deciso di trascorre la giornata in spiaggia. Intorno alle 11, mentre era in acqua per fare il bagno, forse a causa di un malore improvviso, ha iniziato ad annaspare con evidenti difficoltà nel restare a galla. La scena, per fortuna, è stata notata dalla spiaggia da due bagnini in servizio a Lido Pizzo. Uno dei due ragazzi, compreso il pericolo che correva la donna, non ha esitato a gettarsi in mare per prestare soccorso. Prontezza che è risultata essere determinante nei soccorsi. Bracciata dopo bracciata il bagnino ha accorciato la distanza dall’anziana in difficoltà, sino a raggiungerla e dopo averla afferrata è rientrato a riva, con il supporto di alcuni bagnanti. Adagiata sulla sabbia alla donna sono state praticate le manovre di primo soccorso, in modo che potesse espellere l’acqua ingerita. Tra i bagnanti che hanno assistito alla scena era presente anche un medico che ha prestato soccorso alla malcapitata, controllando la pressione e il battito cardiaco.

Intanto dai gestori del lido balneare è partita la richiesta dei soccorsi alla centrale operativa del 118. All’arrivo dei sanitari sulla spiaggia, le condizioni di salute della signora hanno richiesto il ricovero in ospedale a Gallipoli per ulteriori controlli. In pronto soccorso, monitorata dai medici, il quadro clinico è andato gradualmente stabilizzandosi, ed ora la turista è fuori pericolo, grazie anche al tempestivo e coraggioso intervento dei due giovani bagnini.