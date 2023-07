Chiede un ultimo appuntamento alla ex, poi le rapina l'auto: arrestato

Chiede un ultimo appuntamento alla ex compagna, le rapina l'auto e scappa via. Per questo un 35enne di origine romena è stato arrestato dai carabinieri di Marina di Ginosa (in provincia di Taranto). L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente, sarebbe riuscito a ottenere un ultimo appuntamento con il pretesto di volerle consegnare alcuni effetti personali.

Cosa è successo

La donna, una volta raggiunto l'ex compagno, avrebbe, però, percepito le reali intenzioni del 35enne, che le avrebbe intimato, minacciandola, di consegnargli le chiavi della sua auto, ottenendo un rifiuto.

L'arrestato, a questo punto, strattonandola con violenza, sarebbe riuscito a sottrarle le chiavi dell'auto, per poi darsi alla fuga. Alcune persone presenti sul posto hanno però segnalato l'accaduto alla centrale operativa dell'Arma. I carabinieri giunti sul posto, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare l'uomo, traendolo in arresto. L'auto recuperata è stata consegnata alla legittima proprietaria