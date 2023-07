Carovigno, maltrattamenti in famiglia: assolto un 27enne

Assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia un 27enne di Carovigno intanto sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla convivente. La sentenza del collegio dei giudici del Tribunale di Brindisi (presidente Tea Verderosa, a latere Anna Guidone ed Adriano Zullo) ha accolto le richieste del pubblico ministero Mauro Gallone e dell’avvocato difensore Mario Guagliani, basate sul presupposto che intanto la convivente avesse ritirato la denuncia sostenendo che non rispondessero al vero i fatti contestati all’imputato. Fatti che intanto avevano limitato la sua libertà personale.

I fatti contestati

Il giovane carovignese era accusato di avere avuto comportamenti violenti, opprimenti e prevaricatori dettati da una incontrollata gelosia. Come quella volta che avrebbe spinto la donna sul letto per metterle un cuscino in faccia quasi a soffocarla. Come quella volta che le avrebbe scagliato contro una tazza di latte.

I fatti raccolti nel corso dell’inchiesta dicono anche di una volta che avrebbe sbattuto contro un muro la madre della sua convivente, intervenuta per prendere le difese della figlia.

Ed altro ancora che, tuttavia, non ha trovato riscontro nel processo.