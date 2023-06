I condannati per reati in famiglia perderanno la casa popolare: passa la Legge della Regione Puglia

Chi risulterà condannato, anche in via non definitiva, per alcuni delitti commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, come ad esempio la violenza o lo stalking, perderà l'assegnazione della casa popolare. È quanto prevede la nuova proposta di legge approvata oggi dalla V commissione del Consiglio regionale pugliese che modifica la legge regionale del 2014 sull'assegnazione delle case di edilizia residenziale.

La legge

A perdere l'assegnazione sarà la persona condannata ma i conviventi non perderanno il diritto di abitazione e subentreranno nella titolarità del contratto.