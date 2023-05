Una serata di fine maggio come tante quando dal ponte di pietra nel centro di Taranto dei passanti hanno sentito un miagolio. Alessandro, affacciandosi dal ponte, ha visto un gattino in difficoltà che correva per la paura fino a che non si è gettato in mare. Non ci ha pensato due volte e una bracciata dopo l'altra ha raggiunto il felino. Come in una scena di un film, ha messo in salvo il piccolo gatto, sotto gli occhi dei passanti. Sul posto per il salvataggio sono intervenuti anche i vigili del fuoco che a bordo di un motoscafo hanno recuperato Alessandro e il piccolo gatto che, dopo esser stato messo al caldo e rifoccilato, ora sta bene.

Guarda il video qui: 800872194717676

Tra le congratulazioni anche la polemica

Numerosi i commenti sotto al video pubblicato sulle pagine social "Taranto è lui".

Tra i tanti cuoricini e le numerose congratulazioni per Alessandro anche un commento di un utente che ha visto come è andata. «Ero presente li è sinceramente è stato come vedere i film "I pompieri 1 e 2". Il merito è stato tutto di Alessandro - ha scritto su Facebook l'utente - ed il gattino e salvo grazie a lui. I pompieri non stavano nemmeno andando ad aiutare Alessandro dopo le urla della gente si sono mossi a remare per aiutarlo».

C'è anche chi, come un altro utente, dopo i complimenti per il gesto ammirevole ha criticato la scelta dei pompieri di usare il motoscafo, «poi prendono fuoco tante campagne e arrivano dopo ore e ore». Tra i commenti quello di una ragazza preoccupata per la situazione del gattino, «Il gattino come sta? cerca casa?», ha scritto sotto al video.