Un gattino nel vano motore, salvato dai vigili del fuoco

Un gattino finisce nel vano del motore ma viene salvato dai vigili del fuoco. Città quasi bloccata per "l'emergenza gattino". Uno dei punti nevralgici per il traffico cittadino a Taranto è rimasto intasato a causa dell'allarme lanciato da un autotrasportatore che, con il suo furgone, era fermo all'incrocio tra via Oberdan e via Duca degli Abruzzi. Motivo dello stop la presenza di un gattino nel vano motore del suo mezzo. Subito è partita la telefonata ai vigili del fuoco che soni prontamente arrivati sul posto con un camion.

Il salvataggio

E' così partita una delicata operazione per salvare il gattino e consentire al mezzo di rimettersi in marcia. Non è stato facile perché il piccolo felino non voleva saperne di uscire da una situazione che evidentemente riteneva di comfort. Alla fine però l'impegno della squadra di vigili del fuoco ha avuto la meglio per il sollievo dei numerosissimi cittadini che nel frattempo avevano fatto capannello per vedere come sarebbe andata a finire. Il gattino è così riemerso tra le mani di un pompiere che lo ha messo in sicurezza mentre l'autista ha rimesso in moto per riprendere il suo giro di consegne.