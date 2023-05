Gattino intrappolato nel tubo di scolo della scuola: salvato dai vigili del fuoco

Un insistente miagolio proveniente dai dintorni dell’aula magna dell’istituto scolastico “Don Minzoni” di San Pietro Vernotico ha allarmato i giovani studenti che hanno chiesto aiuto: il successivo intervento dei vigili del fuoco ha salvato il gattino rimasto incastrato nel tubo di scolo dell'acqua piovana. Senza l’aiuto dall’esterno sarebbe morto.

I fatti

Un gesto di grande sensibilità da parte dei giovanissimi studenti della scuola secondaria di primo grado di viale degli Studi che hanno avuto la prontezza di allertare l’associazione “Eterea - L’albero della vita, attiva sul territorio per qualsiasi emergenza.

Sono state le volontarie a recarsi sul posto e ad allertare le forze dell’ordine: la polizia locale e i vigili del fuoco. Ed è stato grazie alla loro segnalazione se il gattino nero di pochi mesi, rimasto incastrato nel tubo di scolo dell’acqua piovana, è stato liberato e salvato.

Doppio salvataggio

Inizialmente erano in due ad essersi incastrati tra le condotte pluviali della scuola, ma uno è stato tratto in salvo subito mentre per l’altro si è dovuti intervenire in maniera più incisiva. È stato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, infatti, se è stato possibile trarre in salvo il micetto che era incastrato da diverse ore e il suo miagolio si faceva sempre più disperato, come disperati erano tanti ragazzini in attesa di un esito positivo dell’intervento del personale competente. Dopo i primi tentativi senza esito, si è deciso per un intervento più incisivo, praticando un piccolo foro nel muro accanto all’ingresso dell’aula magna, per raggiungere più velocemente il micetto che era in sofferenza, secondo i lamenti che giungevano all’esterno. Una volta aperto il piccolo varco, non è stato difficile raggiungere l’esserino tutto nero, spaventato e intirizzito per essere rimasto molte ore tra i liquidi dei canali si scolo. Una storia a lieto fine che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti, soprattutto ai ragazzi che vivevano con forte apprensione per le sorti del gattino.