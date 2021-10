Ex Ilva di Taranto: dissequestrato l'altoforno 2

L’altoforno 2 della ex Ilva di Taranto non presenta più profili di insicurezza. E per questo è stato dissequestrato.

Il provvedimento è stato adottato dal giudice del Tribunale di Taranto, Federica Furlo, che ha accolto la richiesta di revoca del sequestro preventivo presentata dall’avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. «Si ritengono integralmente adempiute le prescrizioni imposte dalla Procura della...

