Ex Ilva, via libera a un nuovo decreto: previste tutele per l'indotto e per i creditori

Il Consiglio dei ministri ha approvato 'fuori sacco' un decreto legge per l'ex Ilva di Taranto. Il dl conterrebbe un insieme di misure per salvare i creditori coinvolti, tra queste un intervento sui tassi di interesse.

Il provvedimento, inoltre, contiene le tutele per i crediti vantati dalle imprese dell’indotto con la previsione dell’integrazione salariale per i lavoratori finiti in cassa integrazione.

Le parole della ministra

Sull'ex Ilva «il governo sta lavorando, abbiamo un continuo e costante contatto con le organizzazioni sindacali, con l'indotto.

L'obiettivo è preservare la forza lavoro e garantire la prosecuzione dell'attività: vogliamo continuare a fare l'acciaio in Italia e lo vogliamo fare in sicurezza, con un'attenzione specifica a preservare la salute e sicurezza. Non vogliamo chiudere». Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ospite di «Ping pong» su Radio1 Rai.