Ex Ilva, il ministro Urso sbarca a Taranto martedì: «L'impianto deve essere rilanciato. Ingresso privati? Entro l'anno»

"Il commissario Giancarlo Quaranta ha già preso possesso dell'azienda. Io stesso mi recherò a martedì a Taranto per incontrare i lavoratori, i rappresentanti delle associazioni sindacali, delle imprese e gli enti locali". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum in masseria 2024 sull'ex Ilva.

"In un clima in cui le forze sociali, politiche, sindacali e produttive sono impegnate in maniera coesa, sarà più facile creare le condizioni perché gli investitori privati, con procedure di pubblica evidenza, possano acquisire gli impianti.

Questo accadrà entro quest'anno. In questi giorni ci sono state già più proposte di importanti multinazionali straniere. Non c'è un confine né tra italiani e stranieri né tra europei ed extraeuropei", ha spiegato Urso.

"Domani sarò a Copenaghen dove incontrerò anche il vicepresidente della Commissione Ue, Vestager, perché dobbiamo essere autorizzati al prestito ponte da 320 milioni - ha proseguito - che deve essere restituito, per non essere sottoposti al vincolo degli aiuti di Stato. Dobbiamo quindi documentare la possibilità che sia restituito e, per fare questo, l'impianto deve essere rilanciato".

A Taranto "ci sono diverse navi in porto o in rada che non riescono a sbarcare le materie prime, perché bisogna pagare in anticipo ma non c'è cassa. Non ci sono, o sono poche, le materie prime nei magazzini. Questo è il primo accertamento che sta facendo il commissario" ha aggiunto. "Senza materie prime si fermano gli impianti. E quando succede per un impianto siderurgico gli impatti sono molto importanti", ha spiegato.

La riunione

Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso martedì 27 febbraio presiederà nella Prefettura di Taranto, a partire dalle 8.15, una riunione sull'ex Ilva alla presenza del neo commissario di Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta, e dei commissari straordinari di Ilva in As. Si leggenella lettera di convocazione inviata dal prefetto di Taranto Paola Dessì alla sezione locale di Confindustria, ad Aigi, Confartigianato Puglia, Casartigiani Puglia, Conferederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Cna, Confapi, Federmanager-sezione di Taranto, Fai Conftrasporto Bari, ai segretari generali provinciali di Cgil, Cisl e Uil e ai segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl Metalmeccanici.

La riunione, convocata nel salone di rappresentanza della Prefettura, ha per oggetto la procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario. Il giorno prima, lunedì 26, il neo commissario di Adi Quaranta incontrerà invece i segretari nazionali dei segretari metalmeccanici nello stabilimento di Taranto.