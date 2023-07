Ex Ilva e caso benzene, la decisione del Tar: resta sospesa l'ordinanza di Melucci

Resta sospesa l'ordinanza del 22 maggio scorso del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che intimava il fermo dell'area a caldo in mancanza di interventi sulla riduzione delle emissioni di benzene. È quanto stabilito dalla seconda sezione del Tar di Lecce con un'ordinanza depositata oggi. Il collegio, recita il provvedimento, «accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende in via interinale l'efficacia degli impugnati provvedimenti fin alla data di pubblicazione del provvedimento che sarà adottato dal collegio a seguito dell'udienza del 26 ottobre 2023». Questa è la data della trattazione di merito. L'ordinanza era già stata sospesa dal Tar salentino, a cui aveva rimesso gli atti il Tar del Lazio. I giudici amministrativi hanno anche disposto «l'abbreviazione dei termini processuali fino alla metà».