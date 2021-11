Nei deodoranti trovata una sostanza cancerogena: ecco i prodotti che un laboratorio vuole ritirare dal mercato

Gli spray per il corpo antitraspiranti e deodoranti conterrebbero livelli elevati di benzene cancerogeno e per questo dovrebbero essere tolti dal mercato: è la petizione che ha presentato un laboratorio di test indipendente negli Stati Uniti, che ha avanzato la proposta alla Food and Drug Administration negli Usa nella giornata di mercoledì.

Bimba sconfigge il cancro dopo due anni di cure: la scena mentre saluta l'ospedale commuove l'Inghilterra

I precedenti

Questi spray sono solo gli ultimi di una serie di prodotti che sono stati richiamati dal mercato perché contenevano la stessa sostanza: a inizio 2021 Johnson&Johnson lo ha fatto con degli spray solari con i marchi Neutrogena e Aveeno. Beiersdorf ha richiamato alcuni spray solari Coppertone a settembre. Il mese successivo, Bayer ha tolto alcuni spray Lotrimin e Tinactin destinati agli atleti dopo che i test di alcuni sportivi avevano mostrato tracce di benzene.

I test

I prodotti sono stati rimossi dopo che Valisure, un laboratorio di test indipendente a New Haven, nel Connecticut, ha avvisato la FDA delle sue scoperte sul benzene nei prodotti solari a maggio. Negli ultimi mesi Valisure ha testato 108 lotti di spray antitraspiranti e deodoranti di 30 marchi e ha rilevato il benzene in 59 lotti a livelli fino al triplo della quantità trovata nelle creme solari.

Gli spray antitraspiranti dei marchi Procter & Gamble, Old Spice e Secret contenevano i più alti livelli di benzene. Anche uno spray antitraspirante del marchio Equate di Walmart e uno di Suave di Unilever erano nella lista. La maggior parte degli spray che Valisure ha scoperto contenere benzene erano pensati solo per le ascelle, anche se il laboratorio ha trovato del benzene anche in un deodorante spray di Victoria's Secret pensato per essere usato su tutto il corpo.