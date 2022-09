È uscito per andare ad abbandonare un cucciolo di cane vicino ad un supermercato di Castellaneta. Ma la sua uscita gli è costata il ritorno in carcere (oltre che una denuncia) visto che l'uomo era un detenuto ai domiciliari e quindi non poteva lasciare la sua abitazione. Per di più per abbandonare il suo cagnolino.

La verità dalle immagini delle videocamere



I Carabinieri della stazione di Castellaneta hanno quindi arrestato il 66enne, già noto alle Forze dell'Ordine perché si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante il regime di detenzione domiciliare cui era sottoposto per recarsi a un supermercato della zona. Non per fare la spesa. I carabinieri, infatti, grazie alle segnalazioni pervenute dai cittadini e alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, hanno riscontrato che l'uomo avrebbe abbandonato un cucciolo di cane meticcio nel cortile antistante il supermercato. Non prima di averlo lasciato cadere dall'abitacolo del suo fuoristrada, per poi allontanarsi velocemente nonostante il cucciolo avesse accennato un disperato inseguimento del mezzo, presumibilmente conscio di essere stato abbandonato da parte di colui che credeva amico.

Denuncia e arresto



Il 66enne è stato pertanto anche denunciato per il reato di maltrattamenti e abbandono di animali. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della stazione di Castellaneta e condotto in carcere in ottemperanza al suddetto decreto di sospensione cautelativa della detenzione domiciliare, emesso dall'autorità giudiziaria di Sorveglianza.