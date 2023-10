Cambia la fermata della navetta per l'aeroporto di Brindisi: tutte le novità

A partire dal prossimo 1 novembre, cambia il capolinea di riferimento per i servizi di collegamento garantiti dal Ctp con dei bus navetta in partenza da Taranto e, con fermate previste a Grottaglie, diretti all’aeroporto di Brindisi “Papola Casale”. In realtà, la novità sarà effettiva dal 2 novembre 2023 considerato che il servizio non è attivo nei giorni festivi. Anche se, a questo proposito, il cda del Ctp è in attesa che abbiano esito positivo le interlocuzioni in corso con la Regione Puglia per aumentare il numero delle corse nei giorni feriali e per istituirle in quelli festivi.

In particolare, le navette non partiranno più dalla fermata ubicata in via Mascherpa, ma dal terminal antistante il Parco Cimino.

«È stata una decisione assunta in perfetta intesa e in ottima sinergia con l’Amministrazione comunale e in particolare con l’assessore alla Mobilità sostenibile, Mattia Giorno.

Del resto l’area da cui partiranno i bus navetta - sottolinea il presidente del Ctp, Francesco Tacente - si può considerare a tutti gli effetti un hub cittadino ovvero un punto di interscambio tra il trasporto pubblico e le auto private. Bene, questa soluzione – assicura Tacente – renderà ancora più conveniente far ricorso ai collegamenti da e per l’aeroporto di Brindisi garantiti dal Ctp. Chi ritornerà a Taranto dal “Papola Casale” – spiega il presidente – potrà, infatti, salire a bordo di un autobus pubblico per raggiungere così, senza perdere tempo, la propria destinazione oppure potrà parcheggiare lì la propria auto per poi riprenderla al ritorno».

I costi

Riepilogando, da otto anni ormai, il Ctp effettua un servizio di collegamento tra Taranto e Brindisi (aeroporto “Casale”) che è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi. Le navette dirette allo scalo brindisino, con un costo di 6,40 euro per ogni biglietto acquistato, partiranno ora dal terminal «Cimino» (per informazioni rivolgersi al numero verde 099-7324252 telefonando solo da rete fissa). I biglietti possono essere comprati a bordo direttamente dall’autista o collegandosi alla biglietteria on line di Puglia Airbus oppure sul sito del Cotrap (www.cotrap.it).

Gli orari

Di seguito, si riportano gli orari (che non cambiano nonostante la variazione del capolinea).

PARTENZA (TARANTO – terminal Cimino n. 10): 05:00; 10:25; 14:10; 17:40; 20:30,



RITORNO

(Brindisi, Aeroporto “Casale”): 09:00; 11:55; 16:15; 19:05; 23:45. Inoltre, i bus che effettuano i collegamenti aeroportuali per conto del Ctp transitano anche da Grottaglie.