Diportisti contro la ruota panoramica: «Ha occupato l'unico parcheggio gratuito»

Diportisti della domenica sul piede di guerra a Campomarino di Maruggio per l’arrivo della ruota panoramica installata per la prima volta sul lato sinistro del porto pescherecci.

Bloccato lo scivolo dei diportisti

La struttura ludica, funzionale come attrattiva per la nota località turistica del comune di Maruggio, occupa però l’area dove i proprietari di barche che vanno su e e giù dal paese lasciano le macchine con il carrello per il traino. «Ci hanno tagliato le gambe – dicono – perché questo è l’unico scivolo libero che ci era rimasto, tutti gli altri sono distanti e a pagamento», si lamentano in gruppo intenzionati a far sentire la propria voce. «Se necessario andremo a Bari per presentare il nostro problema al presidente Michele Emiliano», promettono infastiditi gli appassionati di barche che non possono permettersi il costo di un posto nel vicino porticciolo turistico.